 18-летний чемпион Олимпиады перенесет операцию на сердце. ПЛАВАНИЕ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
08:46 | ПЛАВАНИЕ

18-летний чемпион Олимпиады перенесет операцию на сердце

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Чемпион Олимпийских игр-2016 на дистанции 100 метров кролем Кайл Чалмерс перенесет операцию на сердце, сообщает AFP. У 18-летнего австралийца диагностирована суправентрикулярная тахикардия, которая ускоряет ритм сердца.

Спортсмен отметил, что проконсультировался со своим врачом и тренерским штабом, после чего принял решение отказаться от участия в чемпионате мира в Будапеште, который состоится в июле. Врачи хотят провести операцию сейчас, чтобы продлить карьеру Чалмерса.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

С чего бы это!

09:32