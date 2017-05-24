18-летний чемпион Олимпиады перенесет операцию на сердце

Чемпион Олимпийских игр-2016 на дистанции 100 метров кролем Кайл Чалмерс перенесет операцию на сердце, сообщает AFP. У 18-летнего австралийца диагностирована суправентрикулярная тахикардия, которая ускоряет ритм сердца.

Спортсмен отметил, что проконсультировался со своим врачом и тренерским штабом, после чего принял решение отказаться от участия в чемпионате мира в Будапеште, который состоится в июле. Врачи хотят провести операцию сейчас, чтобы продлить карьеру Чалмерса.