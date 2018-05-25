Вяльбе переизбрана на пост главы ФЛГР

Техкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе переизбрана главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) на четырехлетний срок, сообщает пресс-служба организации. Решение было принято на отчетно-выборной конференции в Казани.

Вяльбе руководит федерацией с 2010 года, ее уже переизберали на эту должность в 2014 году.

На Олимпиаде-2018 российские лыжники завоевали восемь наград: три серебряные медали и пять бронзовых.

Вяльбе – единственный кандидат на пост президента Федерации лыжных гонок России //

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