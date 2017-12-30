20:14 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Устюгов признался, что скучает по Нортугу, пропускающему "Тур де Ски"


Российский лыжник Сергей Устюгов заявил, что скучает по норвежцу Петтеру Нортугу, который пропускает многодневную гонку "Тур де Ски".

Устюгов выиграл спринт с результатом 2 минуты 57,28 секунды. Вторым пришел итальянец Федерико Пеллегрино (+1 секунда), третьим – француз Люка Шанава (+2,76).

 
Суббота. Ленцерхайде. Сергей УСТЮГОВ: победа на старте нового &quot;Тур де Ски&quot;.Гроссмейстер Устюгов. "Тур де Ски" открылась российской победой

– Петтер, я очень по тебе скучаю! Возвращайся скорее, без тебя – Тур не Тур, – приводит "Р-Спорт" слова Устюгова. – И не только я, а весь лыжный мир. Это впервые, что Петтер пропустил "Тур де Ски", и очень странное ощущение, что его тут нет. Петтер – король лыж и всегда им останется.

Как бы уверенно и сильным я ни выглядел, это для меня была тяжелая гонка. Я рад, что выиграл, но "Тур де Ски" – непредсказуемые соревнования , и завтра может быть другой победитель. Увидим, как отреагирует мой организм, как восстановится.

Не было Клебо, он очень силен. Если бы он был тут сегодня, то я бы не выиграл, я уверен. Этот парень очень силен, он победит всех, кого захочет. И спасибо ему, что его не было сегодня, и он дал другим победить.

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https://rsport.ria.ru/cross_country/20171230/1130711817.html

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