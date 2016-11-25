Сборную Норвегии встретили плакатом "Допинг-команда"

Неизвестные разместили оскорбительный плакат в адрес сборной Норвегии в месте проведения стартового этапа Кубка мира в финской Руке. На баннере изображен шприц с подписью: "ГДР Норвегия. Лыжная команда - допинг-команда". Фанаты таким образом напомнили о двух недавних скандалах с участием норвежских лыжников.

Ранее двукратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на 2 месяца и лишен чемпионского титула сезона-2014/15 за злоупотребление препаратом от астмы.

Впоследствии олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг была уличена в употреблении запрещенного препарата клостебола.

Слово "ГДР" - по всей видимости, стало намеком на спортсменов Восточной Германии, печально известных многочисленными случаями употребления допинга.

Этап Кубка мира в Руке пройдет с 26 по 27 ноября.