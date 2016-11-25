Сборную Норвегии встретили плакатом "Допинг-команда"

Неизвестные разместили оскорбительный плакат в адрес сборной Норвегии в месте проведения стартового этапа Кубка мира в финской Руке. На баннере изображен шприц с подписью: "ГДР Норвегия. Лыжная команда - допинг-команда". Фанаты таким образом напомнили о двух недавних скандалах с участием норвежских лыжников.
Ранее двукратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на 2 месяца и лишен чемпионского титула сезона-2014/15 за злоупотребление препаратом от астмы.
Впоследствии олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг была уличена в употреблении запрещенного препарата клостебола.
Слово "ГДР" - по всей видимости, стало намеком на спортсменов Восточной Германии, печально известных многочисленными случаями употребления допинга.
Этап Кубка мира в Руке пройдет с 26 по 27 ноября.
"DDR Norway Ski Team = doping team" och en bild på en spruta - kreativitet på topp i Kuusamo https://t.co/qfbiAqyO8c– Antti Koivukangas (@koivukangas) 25 ноября 2016 г.
rusfed 2.0
Тот же корреспондент той же шведской Экспрессен в соседней статье написал об участии на этом этапе после многолетнего перерыва олимпийского чемпиона Евгения Дементьева, которого в 2009 поймали на эритропоэтине. СЭ, профессионализм - это комплексное освещение темы, а не избирательное
00:49
бронепоезд
Сто процентов опять найдут руку Кремля и России в частности.
00:14