23:20 25 ноября | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Сборную Норвегии встретили плакатом "Допинг-команда"

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Неизвестные разместили оскорбительный плакат в адрес сборной Норвегии в месте проведения стартового этапа Кубка мира в финской Руке. На баннере изображен шприц с подписью: "ГДР Норвегия. Лыжная команда - допинг-команда". Фанаты таким образом напомнили о двух недавних скандалах с участием норвежских лыжников.

 
Мартин СУНДБЮ на пресс-конференции, посвященной разбирательству в связи с нарушением правил ВАДА.Норвежских астматиков вывели на чистую воду?

Ранее двукратный обладатель Кубка мира Мартин Йонсруд Сундбю был дисквалифицирован на 2 месяца и лишен чемпионского титула сезона-2014/15 за злоупотребление препаратом от астмы.

Впоследствии олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира Тереза Йохауг была уличена в употреблении запрещенного препарата клостебола.

Слово "ГДР" - по всей видимости, стало намеком на спортсменов Восточной Германии, печально известных многочисленными случаями употребления допинга.

Этап Кубка мира в Руке пройдет с 26 по 27 ноября.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Тот же корреспондент той же шведской Экспрессен в соседней статье написал об участии на этом этапе после многолетнего перерыва олимпийского чемпиона Евгения Дементьева, которого в 2009 поймали на эритропоэтине. СЭ, профессионализм - это комплексное освещение темы, а не избирательное

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