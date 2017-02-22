08:10 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Павел Колобков: "Решение CAS по российским лыжникам стало большим разочарованием"

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Министр спорта РФ Павел Колобков выразил разочарование тем, что Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе временное отстранение пяти российских лыжников перед чемпионатом мира. Во вторник CAS объявил, что отклонил апелляции Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина и Евгении Шаповаловой на их временное отстранение от соревнований Международной федерацией лыжного спорта (FIS).

– В связи с принятым накануне решением оставить в силе временное отстранение наши лидеры не смогут участвовать в чемпионате мира. Это неправильный подход, и мы с этим не согласны, – цитирует ТАСС Колобкова. – Мы надеялись, что CAS все-таки отменит решение FIS, а ребят допустят. Произошедшее стало большим разочарованием.

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Правильную ли позицию заняла FIS по Легкову и другим отстраненным лыжникам?
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http://tass.ru/sport/4043945

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КОММЕНТАРИИ (1)
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dv2205

а почто потерли мой коммент об очень вялой реакции господина Колобкова -- скажу более определенно -- это гнобление наших спортсменов само не рассосется и дкмаю надо убирать банки с водой перед телевизором когда выступает Макларен или Бах

09:20

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