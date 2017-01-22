Норвежки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Ульрисехамне, россиянки - десятые

Сборная Норвегии одержала победу в эстафете на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Российская команда замкнула десятку.

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Эстафета, 4 х 5 км

1. Норвегия-1 (Остберг, Х. Венг, Якобсен, Бьорген) – 50.33,3

2. Германия (Хенниг, Белер, Карль, Рингвальд) – отставание 8,8

3. Швеция-1 (Ингемарсдоттер, Хенрикссон, Калла, Фальк) – 9,0…

10. РОССИЯ-2 (ВЕДЕНИНА, ГУЩИНА, А. МЕДВЕДЕВА, КОВАЛЕВА) – 2.53,7

11. РОССИЯ-1 (ЖАМБАЛОВА, РОЧЕВА, НЕЧАЕВСКАЯ, СОБОЛЕВА) – 3.02,3