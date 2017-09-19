Никита Крюков: "Перед третьей Олимпиадой я абсолютно спокоен"

Олимпийский чемпион и действующий чемпион мира Никита Крюков​ отметил, что чувствует себя спокойно перед олимпийским сезоном. Спортсмен тренируется под руководством Юрия Каминского в тюменском Центре "Жемчужина Сибири".

– Пока никакого мандража у парней я не замечаю. Что касается меня, то да – я спокоен, – цитирует Крюкова "Тюменская арена". – Все-таки за плечами уже богатый багаж опыта. Если надо помочь кому-то из партнеров – я всегда готов. В Тюмени вместе с нами тренируется группа Юрия Бородавко. Там как раз много молодых спортсменов. Я с ними общаюсь, стараюсь давать какие-то дельные советы. Понимаю, что пока парни молодые – главное, не совершить ошибок, которые можно избежать.

– Как вообще оцените новое поколение российских лыжников?

– Главное, чтобы они смогли себя реализовать. Пока молодые – все прыткие, я сам был таким. Горячая кровь, хочется побед. Лишь бы у ребят все получилось в нужном месте в нужный день.

– Неизведанная еще трасса южнокорейского Пхенчхана – не проблема?

– Мы приедем туда перед Олимпиадой заранее – пройти акклиматизацию, подготовиться. Посмотрим. Я исхожу из того, что все будут в одинаковых условиях. Специально из лыжников сейчас туда никто тренироваться, насколько я знаю, не ездит. Разве что сами корейцы.