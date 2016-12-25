16:53 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Мельниченко стал победителем "Красногорской лыжни"

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Россиянин Андрей Мельниченко выиграл индивидуальную гонку на 15 километров свободным ходом на "Красногорской лыжне", которая является этапом Континентального кубка.

Он преодолел дистанцию за 33 минуты 22,0 секунды. Второе место занял Александр Большунов (отставание – 11,1 секунды). Тройку призеров замкнул Петр Седов (+26,6).

В женской индивидуальной гонке на 10 километров свободным стилем победителем стала Анна Нечаевская – 25 минут 06,4 секунды. Второй стала Анна Медведева (+29,3), третьей – Наталья Ильина (+30,3).

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