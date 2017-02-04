Ковальчик не комментирует ситуацию с допинговыми скандалами

Двукратная олимпийская чемпионка Юстина Ковальчик отказалась от комментариев в связи с последними допинговыми скандалами в лыжных гонках. Ранее от соревнований были временно отстранены россияне Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова. Основанием стал отчет Ричарда Макларена о допинге в российском спорте. Также в нарушении антидопинговых правил обвиняется норвежская лыжница Тереза Йохауг, чья проба показала положительный результат на клостебол.

- Я думаю, что нужно дождаться решения по этой ситуации и уже после этого комментировать. Для меня куда важнее сейчас подготовка к чемпионату мира, и я думаю только об этом, - цитирует "Р-Спорт" Ковальчик.