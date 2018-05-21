17:30 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Бокарев избран членом совета ФИС

Президент Ассоциации лыжных видов спорта России Андрей Бокарев избран членом совета Международной федерации лыжных видов спорта (ФИС), сообщает пресс-служба Федерации лыжных гонок России. Решение было принято на 51-м конгрессе международной организации.

"Андрею Рэмовичу предстоит работа в руководящем органе ФИС, состоящем из 16 представителей от национальных лыжных ассоциаций по одному человеку от страны, – говорится в сообщении ФЛГР. – Федерация лыжных гонок России сердечно поздравляет Андрея Рэмовича с избранием и желает дальнейших творческих успехов!"

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/4235.html

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