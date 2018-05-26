Белов, Устюгов и Ретивых начали сбор на Майорке

Группа лыжников сборной России под руководством Маркуса Крамера и Сергея Турышева начала тренировочные сборы на Майорке (Испания), информирует официальный сайт ФЛГР. Команда пробудет там до начала июня, после чего вновь соберется в Отепя (Эстония).
В составе группы Евгений Белов, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Артем Мальцев, Наталья Матвеева, Глеб Ретивых, Елена Соболева, Сергей Устюгов и Евгения Шаповалова.
Дополнительная информация
- Евгений Белов
- Елена Соболева
- Наталья Матвеева
- Сергей Турышев
- Сергей Устюгов
- Евгения Шаповалова (лыжные гонки)
- Глеб Ретивых
- Маркус Крамер
- Юлия Белорукова
- Алиса Жамбалова
- Яна Кирпиченко
- Артем Мальцев