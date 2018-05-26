08:15 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Белов, Устюгов и Ретивых начали сбор на Майорке

Группа лыжников сборной России под руководством Маркуса Крамера и Сергея Турышева начала тренировочные сборы на Майорке (Испания), информирует официальный сайт ФЛГР. Команда пробудет там до начала июня, после чего вновь соберется в Отепя (Эстония).

В составе группы Евгений Белов, Юлия Белорукова, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Артем МальцевНаталья Матвеева, Глеб Ретивых, Елена Соболева, Сергей Устюгов и Евгения Шаповалова.

Дополнительная информация

http://www.flgr.ru/news/4249.html

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