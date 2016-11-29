15:13 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

Адвокат Йохауг: "Рад, что следователи поверили Терезе, но не понимаю, почему ей дали такой срок"

0
0
0
3

Адвокат олимпийской чемпионки Терезы Йохауг Кристиан Хьорт подчеркнул, что спортсменка не будет комментировать свою дисквалификацию. Он отметил, что семикратная чемпионка мира подаст апелляцию на отстранение сроком в 14 месяцев.

– Мы понимаем, что сейчас будет излишне большое внимание привлечено к этой истории, – цитирует VG Хьорта. – Но комментариев от Терезы сейчас не будет. Сейчас для нас важно позаботиться о ее состоянии. Я рад, что следователи поверили словам Терезы. Но не понимаю, почему такой срок дисквалификации. С нетерпением жду рассмотрения дела в апелляционном комитете. Надеюсь, это случится как можно скорее. Тереза же намерена пока тренироваться изо всех сил.

0
0
0
3
Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для топ-звезд от ВАДА
Материалы REN-TV

"Крестный, одумайся". Блондинка написала президенту...

Чемпионы по украденным шубам...

Руководству РЕН ТВ угрожают за показ фильма "Украина в огне"...

Трампофилия у русских в крови...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

spetrov

Bache Gabrielsen, тоже полагал, что без 8-ой медали чемпионата мира, выписанной задним числом, здесь не обойтись. Смалодушничали высокие особы. :)

15:39

Bache Gabrielsen

По мнению этого Хьорта, ей нужно было орден дать ?

15:35

spetrov

Нынешний спорт - верю / не верю. На дворе, на всякий случай, XXI век.

15:21

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ