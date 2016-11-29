Адвокат Йохауг: "Рад, что следователи поверили Терезе, но не понимаю, почему ей дали такой срок"

Адвокат олимпийской чемпионки Терезы Йохауг Кристиан Хьорт подчеркнул, что спортсменка не будет комментировать свою дисквалификацию. Он отметил, что семикратная чемпионка мира подаст апелляцию на отстранение сроком в 14 месяцев.

– Мы понимаем, что сейчас будет излишне большое внимание привлечено к этой истории, – цитирует VG Хьорта. – Но комментариев от Терезы сейчас не будет. Сейчас для нас важно позаботиться о ее состоянии. Я рад, что следователи поверили словам Терезы. Но не понимаю, почему такой срок дисквалификации. С нетерпением жду рассмотрения дела в апелляционном комитете. Надеюсь, это случится как можно скорее. Тереза же намерена пока тренироваться изо всех сил.