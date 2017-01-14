Третьяков допускает, что его снова могут отстранить

Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков допустил возможность нового отстранения от международных турниров перед чемпионатом мира. Ранее спортсмен был временно отстранен из-за расследования МОК в отношении участников Игр-2014, подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил. 8 января запрет был снят, расследование продолжается. Сегодня он завоевал бронзу на чемпионате Европы.

- Может быть все что угодно, - цитирует ТАСС Третьякова. - Но от меня в этой ситуации ничего не зависит. Мое дело - добросовестно тренироваться и стараться как можно лучше выступать на соревнованиях. А решение будут принимать чиновники.

Пропуск предыдущего этапа лишил меня лидерства в Кубке. Но сейчас я не вижу смысла после своего возвращения как-то бороться с этой несправедливостью. Да и каким образом это можно сделать?