20:07 | СКЕЛЕТОН

Третьяков допускает, что его снова могут отстранить

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Олимпийский чемпион Сочи Александр Третьяков допустил возможность нового отстранения от международных турниров перед чемпионатом мира. Ранее спортсмен был временно отстранен из-за расследования МОК в отношении участников Игр-2014, подозреваемых в нарушениях антидопинговых правил. 8 января запрет был снят, расследование продолжается. Сегодня он завоевал бронзу на чемпионате Европы.

- Может быть все что угодно, - цитирует ТАСС Третьякова. - Но от меня в этой ситуации ничего не зависит. Мое дело - добросовестно тренироваться и стараться как можно лучше выступать на соревнованиях. А решение будут принимать чиновники. 

Пропуск предыдущего этапа лишил меня лидерства в Кубке. Но сейчас я не вижу смысла после своего возвращения как-то бороться с этой несправедливостью. Да и каким образом это можно сделать?

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3941513

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КОММЕНТАРИИ (1)
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vitvk

Выступай на радость россиянам,мы то знаем,что ты лучший! Кубок в этом сезоне,если Дуркурс возьмет,будет ,увы,не хрустально чистым...

21:38

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