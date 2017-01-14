Третьяков - бронзовый призер чемпионата Европы, братья Дукурсы взяли золото и серебро

Россиянин Александр Третьяков взял бронзу на чемпионате Европы в Винтерберге. По итогам двух попыток олимпийский чемпион Сочи уступил только братьям Мартинсу и Томасу Дукурсам. Еще один представитель России Никита Трегубов стал пятым, а Евгений Рукосуев - 13-м.
Винтерберг (Германия)
Чемпионат Европы
Мужчины
1. М. Дукурс (Латвия) - 1.52,04
2. Т. Дукурс (Латвия) - 1.52,66
3. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.52,71...
5. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.52,89...
13. РУКОСУЕВ (Россия) - 1.55,01
streletc1783
Фашики своего добились.Надеюсь это их последние медали.
18:39
shpasic
лишь бы только "братья" не плакали))
18:35