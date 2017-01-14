Третьяков - бронзовый призер чемпионата Европы, братья Дукурсы взяли золото и серебро

Россиянин Александр Третьяков взял бронзу на чемпионате Европы в Винтерберге. По итогам двух попыток олимпийский чемпион Сочи уступил только братьям Мартинсу и Томасу Дукурсам. Еще один представитель России Никита Трегубов стал пятым, а Евгений Рукосуев - 13-м.

Винтерберг (Германия)

Чемпионат Европы

Мужчины

1. М. Дукурс (Латвия) - 1.52,04

2. Т. Дукурс (Латвия) - 1.52,66

3. ТРЕТЬЯКОВ (Россия) - 1.52,71...

5. ТРЕГУБОВ (Россия) - 1.52,89...

13. РУКОСУЕВ (Россия) - 1.55,01