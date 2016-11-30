12:20 | СТРЕЛЬБА — Стендовая

Чемпион по стрельбе перед самоубийством оставил предсмертную записку

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Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова сообщила, что  чемпион РФ среди юниоров по стендовой стрельбе Владислав Лошаков покончил с собой в парке Кузьминки, информирует РИА. По ее словам, 13 ноября прохожие нашли тело 20-летнего мужчины.

По предварительным данным, молодой человек совершил самоубийство, рядом с ним следователи нашли предсмертную записку. Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что в предсмертной записке погибший написал, в частности, что "устал".

В апреле Владислав Лошаков вместе с Алексеем Беловым и Николаем Сорокиным завоевал командное золото чемпионата России среди юниоров в олимпийском упражнении "скит".

Дополнительная информация

https://ria.ru/incidents/20161130/1482472706.html

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