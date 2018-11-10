Туктамышева подняла зал, но проиграла, Россия сильнее Швеции, Дзюба ждет ЦСКА

ЗАСУДИЛИ? Туктамышева подняла зал, но проиграла. Японок не догнать
Российская фигуристка стала третьей на "Гран-при Японии" и вышла в финал.
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Правда, не обошлось без ошибок.
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Команда Ильи Воробьева одержала вторую победу на финском этапе Евротура.
РПЛ. "Урал" – "Оренбург": Димитров снова потеснил "Спартак"
Дубль болгарского полузащитника позволил "шмелям" подняться на 6-е место в чемпионате страны.
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Воспитанник "Спартака", второй сезон выступающий за "Уфу", – о красно-белом прошлом.
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Стали известны первые участницы финала Гран-при среди одиночниц.
ВОПРОС. Дзюба может сыграть с ЦСКА
Как стало известно "СЭ", существует большая вероятность того, что 30-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба примет участие в завтрашнем центральном матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.
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