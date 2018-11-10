Туктамышева подняла зал, но проиграла, Россия сильнее Швеции, Дзюба ждет ЦСКА

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру субботы, 10 ноября.

ЗАСУДИЛИ? Туктамышева подняла зал, но проиграла. Японок не догнать

Российская фигуристка стала третьей на "Гран-при Японии" и вышла в финал.

УДИВИТЕЛЬНО. "Уважаемый Кирилл Олегович". Владелец "Миннесоты" написал Капризову письмо на русском

Правда, не обошлось без ошибок.

ЕВРОТУР. Хоккеисты СКА не пощадили своего вратаря. Пока у сборной России все идеально

Команда Ильи Воробьева одержала вторую победу на финском этапе Евротура.

РПЛ. "Урал" – "Оренбург": Димитров снова потеснил "Спартак"

Дубль болгарского полузащитника позволил "шмелям" подняться на 6-е место в чемпионате страны.

ЭКСКЛЮЗИВ. Александр Пуцко: "Каррера вручил мне золотую медаль"

Воспитанник "Спартака", второй сезон выступающий за "Уфу", – о красно-белом прошлом.

ИНТРИГА. Загитова в роли догоняющей. Лидеры сезона – японки и Туктамышева

Стали известны первые участницы финала Гран-при среди одиночниц.

ВОПРОС. Дзюба может сыграть с ЦСКА

Как стало известно "СЭ", существует большая вероятность того, что 30-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба примет участие в завтрашнем центральном матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

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