Дзюба может сыграть с ЦСКА

Как стало известно "СЭ", существует большая вероятность того, что 30-летний форвард "Зенита" Артем Дзюба примет участие в завтрашнем центральном матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

В четверг нападающий не выходил на поле во встрече 4-го тура Лиги Европы с "Бордо" (1:1). В тот же день официальный Твиттер сборной России упомянул Дзюбу в числе футболистов, получивших травмы в преддверии товарищеской игры с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матча Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Однако зенитовец не фигурирует в опубликованном сегодня на сайте РФС сообщении, где говорится что спарринг с немцами пропустят защитник армейцев Мариу Фернандес и два хавбека – Денис Черышев из "Валенсии" и Александр Головин из "Монако".

По нашим данным, медицинских противопоказаний к игре Дзюбы с красно-синими нет, его появление в составе зависит от решения главного тренера питерцев Сергея Семака.

После 13 туров "Зенит" лидирует в премьер-лиге, набрав 31 очко. ЦСКА занимает пятое место с 20 очками.​