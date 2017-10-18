"Спартак" в Лиге чемпионов устроил шоу. Чем сегодня ответит ЦСКА?

ГЕРОЙ! Испанцы пришли в раздевалку "Спартака". За футболкой Промеса!
Кажется, "Спартак" провел лучший матч за всю историю участия в еврокубках, разгромив в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Севилью" – 5:1! А после матча в спартаковскую раздевалку зашли неожиданные гости. Два футболиста "Севильи" пришли к хозяевам "Открытие Арены" за футболками Квинси Промеса и Фернанду. Кто бы мог подумать? И еще несколько инсайдов от Игоря РАБИНЕРА.
ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун: "Мы стали свидетелями того, как творится история!"
Спустя несколько минут после финального свистка с "Севильей" (5:1) владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопросы "СЭ". И в частности он назвал эту игру лучшей за все время, сколько он руководит клубом.
ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК. На что надеется ЦСКА?
Сегодня армейцы проведут определяющий матч в борьбе за выход в плей-офф в Лиги чемпионов – против главного конкурента в этом споре. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН рассказывает, чем стоит ждать ЦСКА сегодня вечером.
ЦСКА. Головин и его команда. Истории красно-синих юношей
"СЭ" рассказывает о молодых футболистах ЦСКА, которые в этом сезоне проявляют себя все ярче. Главное, что нужно знать об армейских алмазах, которые помогают достойно закрывать кадровые дыры в короткой обойме команды, – все они прошли тонкую огранку у Александра Гришина. И за это 45-летнему специалисту, ныне возглавляющему юношескую сборную России, нужно сказать огромное спасибо. А заодно можно восхититься селекционной службой клуба, ведь большинство мальчишек собрали из самых разных уголков страны.
ДОСТОЙНО. Роберто Манчини: "Не могу не согласиться с нашим Президентом"
Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" говорил о газоне стадиона "Санкт-Петербург" и о словах Президента России Владимира Путина.
ИТОГ. Сезон-2017 Шараповой. Счастье и боль
Если описывать сезон Марии Шараповой в двух словах, это будут "эмоции" и "борьба". Именно этого было больше всего в те почти полгода, прошедшие между первым и последним матчами нашей суперзвезды в сезоне-2017 – с 26 апреля по 17 октября. Рассказываем, что пережила россиянка после завершения допинговой дисквалификации до последнего матча года на "Кубке Кремля".
ЧМ-2018. Жеребьевка: как это будет
1 декабря в Москве состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 23 участника уже известны. Определен и календарь. "СЭ" предлагает болельщикам предварительный состав корзин для жеребьевки. Сборные в них расположены в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА (9 вакантных мест мы заполнили командами, которые еще продолжают борьбу и имеют наивысший рейтинг). Россия, как страна-организатор, автоматически попала в первую корзину и возглавит группу А.
Корзины:
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ros
Верю что кони возьмут три очка. и с бомжами тоже.
19:39
Serenky25
Сегодня впервые на ВЭБ Арене цирк Дю Солей!
19:34
rusfed 2.0
Шоу - это не о ЦСКА. ЦСКА молча возьмет нужные ему три очка
19:33
Serenky25
Оральный нудист____Ты хоть понял о чем писал то?
19:33
Таки да
ЦСКА ответит дежурным полётом в космос.
19:33
либеральный буддист
Спартак ничего не устроил, сам по себе он просто беспомощно бегал за соперником, не понимая, что делать и куда девать полученный соперником мяч. То же будет и с остальными. Весь этот позор, который мошенники упорно называют пиаром, будет длиться до тех пор, пока лучшие футбольные люди страны не скажут "Хватит!" и выгонят всю эту шушеру из клубов. Вот тогда можно будет что-то серьезно говорить и о сборной, и о клубной профессиональной деятельности. А пока просто посмеемся над очередными придумками тренеров, которых попросили прикрыть всю эту хрень.
19:29