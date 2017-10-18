19:00 | Вечерний "СЭ"

"Спартак" в Лиге чемпионов устроил шоу. Чем сегодня ответит ЦСКА?

Вторник. Москва. "Спартак" - "Севилья" - 5:1. Красно-белое счастье. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Вторник. Москва. "Спартак" - "Севилья" - 5:1. Красно-белое счастье. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 18 октября.

ГЕРОЙ! Испанцы пришли в раздевалку "Спартака". За футболкой Промеса!
Кажется, "Спартак" провел лучший матч за всю историю участия в еврокубках, разгромив в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Севилью" – 5:1! А после матча в спартаковскую раздевалку зашли неожиданные гости. Два футболиста "Севильи" пришли к хозяевам "Открытие Арены" за футболками Квинси Промеса и Фернанду. Кто бы мог подумать? И еще несколько инсайдов от Игоря РАБИНЕРА.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун: "Мы стали свидетелями того, как творится история!"
Спустя несколько минут после финального свистка с "Севильей" (5:1) владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопросы "СЭ". И в частности он назвал эту игру лучшей за все время, сколько он руководит клубом.

Спартак М - Севилья

ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК. На что надеется ЦСКА?
Сегодня армейцы проведут определяющий матч в борьбе за выход в плей-офф в Лиги чемпионов – против главного конкурента в этом споре. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН рассказывает, чем стоит ждать ЦСКА сегодня вечером.

ЦСКА. Головин и его команда. Истории красно-синих юношей
"СЭ" рассказывает о молодых футболистах ЦСКА, которые в этом сезоне проявляют себя все ярче. Главное, что нужно знать об армейских алмазах, которые помогают достойно закрывать кадровые дыры в короткой обойме команды, – все они прошли тонкую огранку у Александра Гришина. И за это 45-летнему специалисту, ныне возглавляющему юношескую сборную России, нужно сказать огромное спасибо. А заодно можно восхититься селекционной службой клуба, ведь большинство мальчишек собрали из самых разных уголков страны.

ЦСКА - Базель

ДОСТОЙНО. Роберто Манчини: "Не могу не согласиться с нашим Президентом"
Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" говорил о газоне стадиона "Санкт-Петербург" и о словах Президента России Владимира Путина.

ИТОГ. Сезон-2017 Шараповой. Счастье и боль
Если описывать сезон Марии Шараповой в двух словах, это будут "эмоции" и "борьба". Именно этого было больше всего в те почти полгода, прошедшие между первым и последним матчами нашей суперзвезды в сезоне-2017 – с 26 апреля по 17 октября. Рассказываем, что пережила россиянка после завершения допинговой дисквалификации до последнего матча года на "Кубке Кремля".

ЧМ-2018. Жеребьевка: как это будет
1 декабря в Москве состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 23 участника уже известны. Определен и календарь. "СЭ" предлагает болельщикам предварительный состав корзин для жеребьевки. Сборные в них расположены в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА (9 вакантных мест мы заполнили командами, которые еще продолжают борьбу и имеют наивысший рейтинг). Россия, как страна-организатор, автоматически попала в первую корзину и возглавит группу А.

 

Жеребьевка Чемпионата Мира - 2018

Корзины:

1.
2.
3.
4.
Россия Россия
Германия Германия
Бразилия Бразилия
Португалия Португалия
Аргентина Аргентина
Бельгия Бельгия
Польша Польша
Франция Франция
Испания Испания
Перу/
Новая Зеландия
Швейцария/
Северная Ирландия
Англия Англия
Колумбия Колумбия
Италия/
Швеция
Мексика Мексика
Уругвай Уругвай
Хорватия/
Греция
Дания/
Ирландия
Исландия Исландия
Коста-Рика Коста-Рика
Тунис/
ДР Конго
Египет Египет
Сенегал/
Буркина-Фасо/
Кабо-Верде/
ЮАР
Иран Иран
Сербия Сербия
Нигерия Нигерия
Австралия/
Гондурас
Япония Япония
Марокко/
Кот-д’Ивуар
Панама Панама
Корея Корея
Саудовская Аравия Саудовская Аравия

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КОММЕНТАРИИ (6)
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ros

Верю что кони возьмут три очка. и с бомжами тоже.

19:39

Serenky25

Сегодня впервые на ВЭБ Арене цирк Дю Солей!

19:34

rusfed 2.0

Шоу - это не о ЦСКА. ЦСКА молча возьмет нужные ему три очка

19:33

Serenky25

Оральный нудист____Ты хоть понял о чем писал то?

19:33

Таки да

ЦСКА ответит дежурным полётом в космос.

19:33

либеральный буддист

Спартак ничего не устроил, сам по себе он просто беспомощно бегал за соперником, не понимая, что делать и куда девать полученный соперником мяч. То же будет и с остальными. Весь этот позор, который мошенники упорно называют пиаром, будет длиться до тех пор, пока лучшие футбольные люди страны не скажут "Хватит!" и выгонят всю эту шушеру из клубов. Вот тогда можно будет что-то серьезно говорить и о сборной, и о клубной профессиональной деятельности. А пока просто посмеемся над очередными придумками тренеров, которых попросили прикрыть всю эту хрень.

19:29