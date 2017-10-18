"Спартак" в Лиге чемпионов устроил шоу. Чем сегодня ответит ЦСКА?

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 18 октября.

ГЕРОЙ! Испанцы пришли в раздевалку "Спартака". За футболкой Промеса!

Кажется, "Спартак" провел лучший матч за всю историю участия в еврокубках, разгромив в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов "Севилью" – 5:1! А после матча в спартаковскую раздевалку зашли неожиданные гости. Два футболиста "Севильи" пришли к хозяевам "Открытие Арены" за футболками Квинси Промеса и Фернанду. Кто бы мог подумать? И еще несколько инсайдов от Игоря РАБИНЕРА.

ЭКСКЛЮЗИВ. Леонид Федун: "Мы стали свидетелями того, как творится история!"

Спустя несколько минут после финального свистка с "Севильей" (5:1) владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопросы "СЭ". И в частности он назвал эту игру лучшей за все время, сколько он руководит клубом.

ИДЕАЛЬНЫЙ ПРОТИВНИК. На что надеется ЦСКА?

Сегодня армейцы проведут определяющий матч в борьбе за выход в плей-офф в Лиги чемпионов – против главного конкурента в этом споре. Обозреватель "СЭ" Евгений ЗЫРЯНКИН рассказывает, чем стоит ждать ЦСКА сегодня вечером.

ЦСКА. Головин и его команда. Истории красно-синих юношей

"СЭ" рассказывает о молодых футболистах ЦСКА, которые в этом сезоне проявляют себя все ярче. Главное, что нужно знать об армейских алмазах, которые помогают достойно закрывать кадровые дыры в короткой обойме команды, – все они прошли тонкую огранку у Александра Гришина. И за это 45-летнему специалисту, ныне возглавляющему юношескую сборную России, нужно сказать огромное спасибо. А заодно можно восхититься селекционной службой клуба, ведь большинство мальчишек собрали из самых разных уголков страны.

ДОСТОЙНО. Роберто Манчини: "Не могу не согласиться с нашим Президентом"

Главный тренер "Зенита" на пресс-конференции накануне матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с "Русенборгом" говорил о газоне стадиона "Санкт-Петербург" и о словах Президента России Владимира Путина.

ИТОГ. Сезон-2017 Шараповой. Счастье и боль

Если описывать сезон Марии Шараповой в двух словах, это будут "эмоции" и "борьба". Именно этого было больше всего в те почти полгода, прошедшие между первым и последним матчами нашей суперзвезды в сезоне-2017 – с 26 апреля по 17 октября. Рассказываем, что пережила россиянка после завершения допинговой дисквалификации до последнего матча года на "Кубке Кремля".

ЧМ-2018. Жеребьевка: как это будет

1 декабря в Москве состоится жеребьевка финального турнира чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля. 23 участника уже известны. Определен и календарь. "СЭ" предлагает болельщикам предварительный состав корзин для жеребьевки. Сборные в них расположены в соответствии с октябрьским рейтингом ФИФА (9 вакантных мест мы заполнили командами, которые еще продолжают борьбу и имеют наивысший рейтинг). Россия, как страна-организатор, автоматически попала в первую корзину и возглавит группу А.

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