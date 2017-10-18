00:10 | Футбол — Лига чемпионов

Леонид Федун: "Мы стали свидетелями того, как творится история!"

Владелец "Спартака" Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Владелец "Спартака" Леонид ФЕДУН. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Севилья&quot; - 5:1. Красно-белые празднуют победу.Это история, "Спартак"!

Спустя несколько минут после финального свистка в матче 3-го тура группового турнира с "Севильей" (5:1) владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопросы "СЭ".

– Что это было?

– Это была победа 5:1.

– Вы так говорите, как будто обыгран скромный соперник на отборочной стадии.

– Насколько понимаю, это самая крупная победа "Спартака" в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история! И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу "Один за всех и все за одного!" Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру. И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.

– Это лучший "Спартак", который вы видели за все то время, что руководите клубом?

– Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с "Ахматом" в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18. Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит "Спартак". Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене. (Сергей ЕГОРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Севилья"

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"Спартак" - "Севилья" - 5:1. Это лучший матч клуба в Лиге чемпионов?
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (10)
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Spartak-Online1

теперь будет 18-3!)

00:41

П_о_в_а_р

Artorixus Повар. А зачем другие богатые люди покупают крокодилов, бегемотов и зелёных гапапаефф?! Нам богатых не понять. --------------------------- Дык у чувака ж ЛЧ на носу была. А он окромя энтого Роши никого не купил. Лучше б крокодила купил, всё понятней. Типа экзотика.

00:38

Artorixus

Повар. А зачем другие богатые люди покупают крокодилов, бегемотов и зелёных гапапаефф?! Нам богатых не понять.

00:35

Flamenco

Выход из группы под вопросом! Впереди Два матча в гостях!

00:33

П_о_в_а_р

Юный Люцифер П_о_в_а_р Во-первых, потому что не получилось купить другого нападающего, во-вторых, Роша уже успел забить, в-третьих, Роша действует вполне полезно, в-четвертых, ему еще надо адаптироваться. -------------------------- В пятых, нахера он его купил за такие бабки, если он даже на замену не выходит в ЛЧ?

00:25

Alex.S

Ради подобных игр Леонид Арнольдович и построил стадион.

00:23

Швейцарец

Браво Л.Федун! Это Лучший Менеджер в Российском Футболе!.....С.Фурсенко, Е.Гинер, И.Геркус, С.Галицкий - "Двоечники" по сравнению с Леонидом Федуном!!!......

00:22

SpaMan

ЛАФ читает СЭ? О_о

00:21

Юный Люцифер

П_о_в_а_р Во-первых, потому что не получилось купить другого нападающего, во-вторых, Роша уже успел забить, в-третьих, Роша действует вполне полезно, в-четвертых, ему еще надо адаптироваться.

00:18

П_о_в_а_р

Ты зачем Рошу то купил?

00:16