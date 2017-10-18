Леонид Федун: "Мы стали свидетелями того, как творится история!"

Спустя несколько минут после финального свистка в матче 3-го тура группового турнира с "Севильей" (5:1) владелец "Спартака" Леонид Федун ответил на вопросы "СЭ".
– Что это было?
– Это была победа 5:1.
– Вы так говорите, как будто обыгран скромный соперник на отборочной стадии.
– Насколько понимаю, это самая крупная победа "Спартака" в Лиге чемпионов на этой стадии турнира. Тем более, над таким соперником. Мы были свидетелями того, как творится история! И команда показала свой класс. То, как она должна играть – по принципу "Один за всех и все за одного!" Да, удача была на нашей стороне. Но все видели и класс. Видели, что все футболисты играли великолепно. Особенно прибавили, когда вышли на замену Мельгарехо и Пашалич. Пусть замены вынужденные, но они перевернули игру. И конечно, суперматч выдал наш вратарь Александр Селихов. Фантастический матч.
– Это лучший "Спартак", который вы видели за все то время, что руководите клубом?
– Пожалуй, да. Мне очень понравился матч с "Ахматом" в последнем туре чемпионата. Это было предвкушение. И я помню перед стартом в Лиге, как были комментарии – мол, будет снова 1:18. Все вспоминали ту историю, но это делали те, кто не любит "Спартак". Но мы доказали, что можем достойно представлять Россию на международной арене. (Сергей ЕГОРОВ)
Spartak-Online1
теперь будет 18-3!)
00:41
П_о_в_а_р
Artorixus Повар. А зачем другие богатые люди покупают крокодилов, бегемотов и зелёных гапапаефф?! Нам богатых не понять. --------------------------- Дык у чувака ж ЛЧ на носу была. А он окромя энтого Роши никого не купил. Лучше б крокодила купил, всё понятней. Типа экзотика.
00:38
Artorixus
Повар. А зачем другие богатые люди покупают крокодилов, бегемотов и зелёных гапапаефф?! Нам богатых не понять.
00:35
Flamenco
Выход из группы под вопросом! Впереди Два матча в гостях!
00:33
П_о_в_а_р
Юный Люцифер П_о_в_а_р Во-первых, потому что не получилось купить другого нападающего, во-вторых, Роша уже успел забить, в-третьих, Роша действует вполне полезно, в-четвертых, ему еще надо адаптироваться. -------------------------- В пятых, нахера он его купил за такие бабки, если он даже на замену не выходит в ЛЧ?
00:25
Alex.S
Ради подобных игр Леонид Арнольдович и построил стадион.
00:23
Швейцарец
Браво Л.Федун! Это Лучший Менеджер в Российском Футболе!.....С.Фурсенко, Е.Гинер, И.Геркус, С.Галицкий - "Двоечники" по сравнению с Леонидом Федуном!!!......
00:22
SpaMan
ЛАФ читает СЭ? О_о
00:21
Юный Люцифер
П_о_в_а_р Во-первых, потому что не получилось купить другого нападающего, во-вторых, Роша уже успел забить, в-третьих, Роша действует вполне полезно, в-четвертых, ему еще надо адаптироваться.
00:18
П_о_в_а_р
Ты зачем Рошу то купил?
00:16