Откровения Робсона о "Спартаке", молчание Родионова и Медведева на краю пропасти

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 23 ноября.

ЭКСКЛЮЗИВИЩЕ. Робсон: "Меня заставляли говорить по-русски. А паспорт так и не дали"

Экс-нападающий "Спартака" в интервью "СЭ" вспомнил историческую победу над "Арсеналом" в "Лужниках" (4:1), рассказал, что думал о получении российского гражданства, а также пожелал удачи трем натурализованным бразильцам нынешней сборной России.

ИНТРИГА. "Зенит": все еще лидер и фаворит. Надолго ли?

Перерыв на матчи сборных дал передышку лидеру чемпионата, которого в последнее время преследовали неудачи. Как воспользовался паузой Сергей Семак? Интрига!

ЗАЯВЛЕНИЕ. Александр Шикунов: "Слава богу, что Аршавин не перешел в "Спартак"

Бывший спортивный директор "Спартака" Александр Шикунов, который сейчас работает директором по развитию "Крыльев Советов", коротко вспомнил яркие страницы из своего красно-белого прошлого.

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ. "Что вы за мной ходите?!": Родионов – самый молчаливый футбольный менеджер России

В четверг генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов выступил на официальном сайте клуба с комментариями относительно будущих трансферов команды. Болельщики удивлены – Сергей Юрьевич заговорил! Мы посчитали, сколько раз гендиректор красно-белых появлялся в информационном поле за календарный год – получилось негусто.

МОЩЬ. Борис Шагас. Тайный агент Виктора Тихонова

Герой традиционной рубрики "СЭ" – легендарный скаут, правая рука Виктора Тихонова. Человек, который 40 лет отвечал за селекцию в хоккейном ЦСКА, привел в команду Касатонова, Ларионова, Быкова, Могильного, Федорова, Малахова и многих других. Юрий Голышак и Александр Кружков разговорили одного из самых таинственных людей русского хоккея.

УЖЕ ФИНАЛ. Медведева: всё или ничего

Сегодня во Франции начинается заключительный этап "Гран-при", на котором решится, попадет ли Евгения Медведева в финал серии. И, пожалуй, впервые в карьере Медведева оказалась в ситуации, когда ей нужно побеждать на заказ. Справится ли?

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".