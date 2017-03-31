Конец карьеры Плющенко, откровения Шипулина и вопросы Черчесову

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру пятницы, 31 марта.

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РЕШЕНИЕ. Плющенко объявил о завершении карьеры

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко объявил о завершении карьеры. 34-летний фигурист решил сосредоточиться на тренерской деятельности. Изначально спортсмен собирался на Олимпиаду-2018, но, судя по всему, постоянный травмы не позволили ему выступить в Пхенчхане.

СБОРНАЯ. 5 вопросов Черчесову

После матчей с Кот-д’Ивуаром и Бельгией прошло достаточно времени, чтобы избавиться от эмоций и задать несколько конкретных вопросов, от ответов на которые зависит будущее сборной.

ЛЮБИМАЯ РУБРИКА. Зураб Орджоникидзе: "Советский Союз развалится, будет много крови", – сказал Черенков. В 1984 году"

Интереснейший герой в рубрике "Разговор по пятницам". Зураб Орджоникидзе – замечательный доктор, работавший с футбольной сборной на Олимпиаде в Сеуле. Человек колоссального юмора и обаяния. Разговор с ним можно приравнять к восстановительному мероприятию.

КОЛОНКА КАЗАКОВА. Разговор с главным тренером сборной

Замечательная заметка постоянного колумниста "СЭ" Илья КАЗАКОВА. В ней он, как обычно, рассказывает много интересного про жизнь сборной России. Про ту часть жизни, что скрыта от болельщиков и журналистов.

ЭКСКЛЮЗИВ. Ари: "Если выиграем Кубок, Семин совершит круг почета в моей кепке"

В гостях у "СЭ" побывал нападающий "Локомотива", который ударно начал весеннюю часть сезона – забил "Спартаку" и дважды "Крыльям Советов". Внутри вас ждет не только увлекательное чтиво, но и смешные видео с Ари, Ольгой Бузовой, Аллой Пугачевой и Валерием Карпиным.

ОТКРОВЕНИЯ. Антон Шипулин: "Мы с Фуркадом заранее договорились поднять рейтинг биатлона"

Сегодня в Тюмени состоялся тренерский совет Союза биатлонистов России, который подвел итоги сезона. Накануне этого события свою оценку прошедшим четырем месяцам в эксклюзивном интервью "СЭ" дал лидер нашей мужской сборной, олимпийский чемпион Антон Шипулин. Спортсмен, как всегда, предельно объективен и честен в оценках.

ЭПОХА. Почему ушла эпоха "Детройта"

Во вторник "Ред Уингз" прервали серию из 25 сезонов подряд, в которых команда из Мичигана попадала в плей-офф. "СЭ" объясняет, что случилось с одним из лучших клубов последней четверти века. Отрадно лишь одно – россияне к этому непричастны.