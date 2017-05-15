Каррера - в "СЭ". Сборная без Кокорина, Мамаева и Шатова

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 15 мая.

ГОСТЬ. Чемпион Каррера

Гостем редакции "Спорт-Экспресс" стал главный тренер московского "Спартака" Массимо КАРРЕРА. Около полутора часов итальянский специалист, приведший красно-белых к первой за 16 лет победе в чемпионате России, отвечал на вопросы журналистов.

СОСТАВ. Выбор Черчесова: без Кокорина, Мамаева и Шатова

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный состав команды из 30 футболистов для подготовки к Кубку конфедераций-2017. Особый взгляд обозревателя "СЭ" Евгения ЗЫРЯНКИНА на кадровые решения Станислава Черчесова. Отдельно – галерея тех, кто остался вне команды.

ТРЕНЕР. Станислав Черчесов: "Говорил с Шатовым и Кокориным. Они все понимают"

Главный тренер сборной после объявления состава команды ответил на вопросы журналистов. Разговор вышел обстоятельным и коснулся многих игроков персонально.

ФИНИШ. Битва за Европу накаляется

Нас ожидает кипучая концовка чемпионата России: многие команды до сих пор мотивированы, многие важные вопросы еще не решены. Называем главные интриги финиша премьер-лиги. Два заключительных тура – в среду и воскресенье.

ДЕЛО. Извинится ли Павлюченко перед Ари?

Во вторник контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит поведение фанатов "Спартака" после матча в Перми, когда поклонники красно-белых сломали ограждение и высыпали на поле стадиона "Звезда" для празднования вместе с командой. В то же время "этики" союза разберут высказывание форварда "Урала" Романа Павлюченко о бразильском нападающем "Локомотива" Ари после скандального финала Кубка России.

РАСКЛАД. С кем Россия сыграет в четвертьфинале?

Сборная России по хоккею закрывает предварительный раунд чемпионата мира-2017 матчами с Латвией и США. "СЭ" разбирает главные интриги последних двух дней группового этапа и предлагает следить за играми команды Олега Знарка на нашем сайте с помощью онлайн и видеотрансляций.

СТАРТ. Шарапова победила в Риме с мыслями о Париже

Мария Шарапова начала выступление на турнире в Риме, третьем после завершения дисквалификации, с победы в двух сетах над Кристиной Макхэйл – 6:4, 6:2 за 1 час 35 минут. Завтра россиянку ждет следующий матч, в то же время организаторы Roland Garros объявят, получит или нет теннисистка специальное приглашение в квалификацию парижского турнира "Большого шлема".

ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ. "Поняла, что с мужским шовинизмом мне не совладать"

Мария Лопатова, супруга президента Российской федерации баскетбола и призера Олимпийских игр Андрея Кириленко, в эксклюзивном интервью "СЭ" – о семье, карьере, принципах ведения домашнего хозяйства. И многом другом, сокровенном и секретном.

РЕЙТИНГ. 20 самых красивых спортсменок мира

Они делают спорт не только интересным, но и красивым. От Марии Шараповой до… Достаточно перейти по ссылке.