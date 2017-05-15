Роман Павлюченко: "Пока не готов сказать, буду ли извиняться перед Ари"

Роман ПАВЛЮЧЕНКО (справа, против Неманьи ПЕЙЧИНОВИЧА) может встретиться с Ари уже в среду - в день игры чемпионата. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС завтра рассмотрит его высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после сочинского финала Кубка России (0:2). Экс-игрок сборной России оскорбил удаленного бразильца за его действия во время драки в конце матча.

– Как восприняли информацию о том, что завтра комитет по этике рассмотрит ваши слова в отношении Ари после финала Кубка России?

– Что ж, раз они приняли такое решение, что я могу сделать? Пока я не знаю, какой вердикт вынесет комитет по этике. Штраф или что-то еще…

– Но вы понимали, что ваши слова не останутся незамеченными комитетом по этике?

– Наверное, дело в моих грубых словах. Думаю, я не имел права так говорить. Но что теперь поделаешь? Время уже прошло. Остается ждать завтра решения комитета.

– Если завтра предложат извиниться перед Ари, сделаете это?

– Пока не готов сказать. Давайте дождемся завтра, посмотрим, что там они решат.

– Вы сами поедете на заседание?

– Лично я туда не поеду. Будет мое доверенное лицо. У меня серьезная игра с "Локомотивом" послезавтра (в рамках 29-го тура премьер-лиги в Екатеринбурге. – Прим. "СЭ"). Нужно готовиться.

– Как обстоят дела с вашим контрактом с "Уралом"?

– Пока ничего сказать вам не могу. У меня сейчас действующий еще контракт с "Уралом". Что будет дальше, наверное, станет ясно в конце чемпионата. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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