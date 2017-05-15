Роман Павлюченко: "Пока не готов сказать, буду ли извиняться перед Ари"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко прокомментировал информацию о том, что комитет по этике РФС завтра рассмотрит его высказывания в адрес форварда "Локомотива" Ари после сочинского финала Кубка России (0:2). Экс-игрок сборной России оскорбил удаленного бразильца за его действия во время драки в конце матча.
– Как восприняли информацию о том, что завтра комитет по этике рассмотрит ваши слова в отношении Ари после финала Кубка России?
– Что ж, раз они приняли такое решение, что я могу сделать? Пока я не знаю, какой вердикт вынесет комитет по этике. Штраф или что-то еще…
– Но вы понимали, что ваши слова не останутся незамеченными комитетом по этике?
– Наверное, дело в моих грубых словах. Думаю, я не имел права так говорить. Но что теперь поделаешь? Время уже прошло. Остается ждать завтра решения комитета.
– Если завтра предложат извиниться перед Ари, сделаете это?
– Пока не готов сказать. Давайте дождемся завтра, посмотрим, что там они решат.
– Вы сами поедете на заседание?
– Лично я туда не поеду. Будет мое доверенное лицо. У меня серьезная игра с "Локомотивом" послезавтра (в рамках 29-го тура премьер-лиги в Екатеринбурге. – Прим. "СЭ"). Нужно готовиться.
– Как обстоят дела с вашим контрактом с "Уралом"?
– Пока ничего сказать вам не могу. У меня сейчас действующий еще контракт с "Уралом". Что будет дальше, наверное, станет ясно в конце чемпионата. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
Кубок с боем. Все о драке в матче "Урал" - "Локомотив" //
Павлюченко обматерил Ари после драки в финале Кубка России //
Глава комитета по этике: "Нельзя оставлять слова Павлюченко без внимания" //
Роман Павлюченко: "Не имел права так говорить про Ари, но его надо наказать" //
Ари: "Знаю о словах Павлюченко" //
Глава комитета РФС по этике Семен Андреев: "Очень хорошо, что Павлюченко осознал свое поведение" //
Григорий Иванов: "Не думаю, что Павлюченко наговорил лишнего после Кубка России" //
Виталий Мутко: "Слова Павлюченко про Ари? Даже не собираюсь комментировать" //
Виталий Мутко: "Может, Ари хочет отдохнуть?"
Курдин
так вроде Ари надо извиняться, а Павлюченко все правильно сказал
16:10
баламошка
Бразильский сериал. Этот матч посмотрит больше людей, чем все остальные матчи вместе взятые. Команды устроили потасовку ради пиара)
15:30