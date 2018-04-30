Главный вечер "Локомотива", Овечкин победил Кросби со скандалом, Египет поссорился с Салахом

МАТЧ. Вечер в Краснодаре
"Локомотив" в матче 28-го тура премьер-лиги в гостях встречается с "Краснодаром". В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России – в третий раз в истории. Юрий Семин уже приводил свою команду к золоту в 2002-м и 2004-м. В этот выходной понедельник – все внимание на Краснодар, большой онлайн – здесь.
РАБИНЕР. "Зенит" и ЦСКА: химия взаимного растворения
В воскресенье "Спартак" вернулся на второе место после победы в Перми, а "Зенит" и ЦСКА не выявили победителя в ярком матче в Санкт-Петербурге. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о том, как это было и что теперь будет.
БОРЗЫКИН. Хороший знак для "Спартака"
В Перми "Спартак" прервал черную серию из трех поражений кряду, без Комбарова и Глушакова в составе и тренера Пилипчука. Михаил БОРЗЫКИН – о том, о чем это говорит.
ХОККЕЙ. Состав России на чемпионат мира: кого возьмут, а кого нет?
Во вторник тренерский штаб национальной команды назовет состав на чемпионат мира в Дании. "СЭ" рассказывает, на ком остановит свой выбор Илья Воробьев.
КУБОК СТЭНЛИ. Скандальный гол-фантом "Питтсбурга" запомнят надолго
Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" – 4:1, сравняв счет в противостоянии. Но главный вопрос касается вовсе не игры или развития отношений в этой паре, он другой – "А судьи кто?"
ФАРАОН. Это оскорбление!
Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах меньше чем за два месяца до чемпионата мира поссорился с Египетской футбольной ассоциацией и может пропустить турнир в России. Причина – нелегальное использование изображения футболиста на самолете сборной. Вот это поворот.
ИСПАНИЯ. "Барселона". Лучшие
Потеря Неймара, рекорд Испании, уход Иньесты. Чем запомнится 25-й чемпионский сезон "Барселоны", которая оформила победу в лиге в воскресенье.
ЛИГА. "Барса", "Ман Сити", "Бавария" и другие
Чемпионы европейских лиг, которые уже завоевали титул в этом сезоне. Одна галерея с главными фотографиями.