Главный вечер "Локомотива", Овечкин победил Кросби со скандалом, Египет поссорился с Салахом

"Локомотив" Юрия Семина может поставить точку в золотой гонке уже сегодня. Фото "СЭ"

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру понедельника, 30 апреля.

МАТЧ. Вечер в Краснодаре

"Локомотив" в матче 28-го тура премьер-лиги в гостях встречается с "Краснодаром". В случае победы железнодорожники досрочно станут чемпионами России – в третий раз в истории. Юрий Семин уже приводил свою команду к золоту в 2002-м и 2004-м. В этот выходной понедельник – все внимание на Краснодар, большой онлайн – здесь.

РАБИНЕР. "Зенит" и ЦСКА: химия взаимного растворения

В воскресенье "Спартак" вернулся на второе место после победы в Перми, а "Зенит" и ЦСКА не выявили победителя в ярком матче в Санкт-Петербурге. Обозреватель "СЭ" Игорь РАБИНЕР – о том, как это было и что теперь будет.

БОРЗЫКИН. Хороший знак для "Спартака"

В Перми "Спартак" прервал черную серию из трех поражений кряду, без Комбарова и Глушакова в составе и тренера Пилипчука. Михаил БОРЗЫКИН – о том, о чем это говорит.

ХОККЕЙ. Состав России на чемпионат мира: кого возьмут, а кого нет?

Во вторник тренерский штаб национальной команды назовет состав на чемпионат мира в Дании. "СЭ" рассказывает, на ком остановит свой выбор Илья Воробьев.

КУБОК СТЭНЛИ. Скандальный гол-фантом "Питтсбурга" запомнят надолго

Во втором матче серии полуфинала Восточной конференции НХЛ "Вашингтон" обыграл "Питтсбург" – 4:1, сравняв счет в противостоянии. Но главный вопрос касается вовсе не игры или развития отношений в этой паре, он другой – "А судьи кто?"

ФАРАОН. Это оскорбление!

Звезда "Ливерпуля" Мохамед Салах меньше чем за два месяца до чемпионата мира поссорился с Египетской футбольной ассоциацией и может пропустить турнир в России. Причина – нелегальное использование изображения футболиста на самолете сборной. Вот это поворот.

ИСПАНИЯ. "Барселона". Лучшие

Потеря Неймара, рекорд Испании, уход Иньесты. Чем запомнится 25-й чемпионский сезон "Барселоны", которая оформила победу в лиге в воскресенье.

ЛИГА. "Барса", "Ман Сити", "Бавария" и другие

Чемпионы европейских лиг, которые уже завоевали титул в этом сезоне. Одна галерея с главными фотографиями.