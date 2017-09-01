Татьяна Горбунова: "Конкуренция у Авериных добрая и идет на пользу"

Вице-президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Татьяна Горбунова отметила, что конкуренция между сестрами-близнецами Диной и Ариной Авериными идет им обеим на пользу. На проходящем в Пезаро чемпионате мира Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с булавами и обручем и серебро - в ленте и мяче. Арина Аверина стала первой в упражнениях с лентой и мячом, второй - в упражнениях с обручем, а в булавах завоевала бронзу. Завтра обе гимнастки поборются за золото в многоборье.

- Мы всегда ждем, что у нас будет только золото, но все-таки это спорт, это дело случая, это дети, в конце концов, которые впервые вышли на мировую арену, - сказала Горбунова. - Но тот факт, что с первого раза они не допустили ошибок и выиграли все золото, это говорит о том, что это настоящие чемпионки! Такое счастье, что у нас их две, и есть по две медали. Они только недавно прошли чемпионат Европы, на них колоссальная ответственность.

Но они росли, как говорится, среди дубов, смотрели, как готовятся к Олимпийским играм Яна и Рита (Кудрявцева и Мамун. - Прим. "СЭ"), и очень много работали. После того, как Яночка с Ритой приостановили свою карьеру, у Ирины Александровны появилось время, чтобы почистить какие-то мелочи. И благодаря личному тренеру, благодаря их хореографу Ирине Борисовне Зеновке, благодаря Ирине Александровне Винер-Усмановой получились такие спектакли, которые просто взорвали весь мир. Это сложнейшие программы со сложнейшими переходами, когда нет ни единой секунды на то, чтобы вообще понять, что происходит. Это феноменальные программы, которые в моем понимании повторить невозможно. Дай бог, чтобы у них были две золотые медали одновременно - у Яны с Ритой такое бывало. Девчонки не соперничают. Если конкуренция и есть, то она добрая и идет им только на пользу. (Елена СОБОЛЬ)