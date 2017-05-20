Россиянки выиграли командный чемпионат Европы

Сборная России стала победителем командного чемпионата Европы. Россиянки набрали в сумме 182,175 балла. Второе место заняла Белоруссия (171,450), третье - Болгария (170,300).

На чемпионате Европы действовала новая схема, при которой для выявления сильнейшей сборной складываются результаты взрослых спортсменок в квалификации в отдельных видах и сумма баллов за два дня у юниорок в групповых упражнениях.

Таким образом, чемпионками Европы стали Александра Солдатова и сестры Дина и Арина Аверины, а также юниорки Ольга Садомская, Кристина Телятникова, Дарья Перевозчикова, Ксения Маркова, Елизавета Богацкова и Диана Менжинская.