Анастасия Близнюк: "После серебра за обручи Ирина Винер сказала, что так и должно быть"

Капитан сборной России Анастасия Близнюк подчеркнула, что Ирина Винер была довольна выступлением команды на завершившемся в Италии чемпионате мира. Россиянки завоевала золото турнира в многоборье. В последний день соревнований они победили в групповых упражнениях с тремя мячами и двумя скакалками. В групповых упражнениях с пятью обручами россиянки стали вторыми.

– Когда мы стали вторыми с обручами, Ирина Александровна нас собрала и сказала: "Слава богу. Значит, так и должно было быть. Я довольна вашим выступлением, с обручем вы сделали все, что могли, и если хорошо разбираться, то вы должны были занять другое место", – цитирует "Р-Спорт" Близнюк. – Но она рада и за Италию, при этом сказав, чтобы мы все отбросили – впереди целый вид, русская музыка... А мы закрывали соревнования, и надо было поставить жирную точку.

Поначалу, когда много новых девочек встает в состав, определенные сложности испытываем, но быстро притираемся, потому что всегда поддерживаем друг друга. За это спасибо девочкам, каждая из них – чудо!

Конечно, наши дебютантки справились. Спасибо огромное Ирине Александровне, девочкам за то, что они это выдержали, что именно такая команда у нас. На протяжении года у нас было много замен, к сожалению, многие гимнастки из-за травм не смогли выступать. Софья Скоморох, Вера Бирюкова, Настя Шишмакова – мы все большая команда, эти медали их тоже.