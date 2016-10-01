Алина Кабаева опасается, что художественную гимнастику исключат из программы Олимпиады

Председатель совета директоров холдинга "Национальная Медиа Группа" и совета директоров Издательского дома "Спорт-Экспресс" Алина Кабаева стала гостьей популярной программы "Вечерний Ургант". На телепередаче олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике выразила опасение, что ее вид спорта будет исключен из программы Олимпийских игр.

- Конечно, смотрела Олимпийские игры, переживала, - подчеркнула Алина Кабаева. - Честно говоря, очень расстроена. Когда мы выступали, делали 18 элементов, а сейчас делают девять. Произошло упрощение. Когда я увидела, что делают в спортивной гимнастике - американцы обыгрывают нашу сборную на два балла. А нам в художественной гимнастике говорят, что мы должны остановиться, потому что другие страны не успевают за нами. Для того, чтобы была конкуренция. Но ее все равно нет - опять Россия выигрывает. Очень переживаю, как бы наш вид спорта не убрали из олимпийской программы. Он стал проще.