Результат китайской пятиборки на Играх в Рио аннулирован за допинг

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию китаянки Чэнь Цзян, которую она подала в связи с аннулированием ее результатов на Олимпиаде в Рио, информирует insidethegames.biz. Спортсменка показала четвертый результат на Играх 2016 года, но ее допинг-проба дала положительный результат на диуретик гидрохлортиазид.

Теперь решение о мере наказания чемпионки мира 2015 года должен принять Международный союз современного пятиборья в ближайшее время. Пока она временно отстранена от соревнований.