Уличная атлетика при поддержке Datsun
20:00 | СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ

Лесун и Губайдуллина еще "притираются друг к другу"


Российские пятиборцы Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина еще учатся работать в команде. Сегодня дуэт выиграл смешанную эстафету на Кубке Кремля. 

- Мы хорошо друг друга поддерживали эмоционально, но слова иногда не достигали нужного эффекта, - цитирует ТАСС Лесуна. 

- Пока мы еще присматриваемся и притираемся друг к другу, - добавила Губайдуллина. - Мы впервые вместе выступаем в смешанной эстафете. Даже не успели толком потренироваться вместе, так как только за несколько дней до старта соревнований стало известно, что травма спины не помешает Лесуну принять участие на турнире.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4528453

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий