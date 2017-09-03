Лесун и Губайдуллина еще "притираются друг к другу"

Российские пятиборцы Александр Лесун и Гульназ Губайдуллина еще учатся работать в команде. Сегодня дуэт выиграл смешанную эстафету на Кубке Кремля.

- Мы хорошо друг друга поддерживали эмоционально, но слова иногда не достигали нужного эффекта, - цитирует ТАСС Лесуна.

- Пока мы еще присматриваемся и притираемся друг к другу, - добавила Губайдуллина. - Мы впервые вместе выступаем в смешанной эстафете. Даже не успели толком потренироваться вместе, так как только за несколько дней до старта соревнований стало известно, что травма спины не помешает Лесуну принять участие на турнире.