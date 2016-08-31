Юристы Рябинского продолжат защищать интересы ПКР в суде

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, который взял на себя расходы по судебному процессу между Паралимпийским комитетом России (ПКР) и Международным паралимпийским комитетом (IPC), заявил, что его юристы продолжат защищать интересы ПКР в суде. Сегодня стало известно, что Федеральный суд Швейцарии отклонил иск ПКР о недопуске российских паралимпийцев до Игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

– Федеральный суд Швейцарии не отклонил иск, он отказался накладывать меры обеспечения, – приводит ТАСС слова Рябинского. – То есть в качестве меры обеспечения суд мог приостановить действия всех постановлений, которые выпустил МПК. Он этого не сделал и меры обеспечения не выпустил.

Что касается самого суда, этот процесс будет длиться еще год, может быть, полтора. Однозначно нужно судиться и смотреть, чем все закончится, бороться дальше. Основной целью является снятие санкций с ПКР, мои юристы будут этим заниматься.