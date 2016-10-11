Юристы Минспорта Белоруссии решают вопрос о квартире, подаренной Фомочкину

Юристы Министерства спорта и туризма Белоруссии решают вопрос относительно того, сможет ли начальник отдела зимних видов спорта ведомства Андрей Фомочкин принять в подарок квартиру в Москве, подаренную ему в благодарность за пронос российского флага на церемонии открытия Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро в знак солидарности с российскими паралимпийцами, которых не допустили к Играм. За этот поступок он был лишен аккредитации на соревнования.

– Я еще не знаю, смогу ли принять подарок, – приводит ТАСС слова Фомочкина. – Юристы работают над этим вопросом, я еще не видел, я работаю в Министерстве спорта Белоруссии, и у нас есть закон, который мы должны выполнять. Поэтому сейчас консультируют юристы.