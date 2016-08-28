Владимир Лукин: "Решения по российским паралимпийцам - незаконны"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин уверен, что решения, которые были приняты в отношении национальной команды РФ, являются незаконными.
Ранее стало известно, что паралимпийский комитет США получил еще 22 лицензии на Игры, которые принадлежали сборной России, отстраненной от Паралимпиады-2016.
- Мое мнение остается в силе - все решения, которые приняты в отношении российской команды, незаконны, - приводит "Р-Спорт" слова Лукина. - Они были, есть и будут незаконными. И мы это дело не оставим, вот и все.
Дополнительная информация
http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160828/1052346374.html
samsam
Незаконны.... Остается в силе..... Это говорит человек который ничего не может решить и от чьего мнения ничего не зависит. Пустое сотрясение воздуха.
17:39
sdg3g
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
17:35
Трубадур
ну не оставь, Лукин..хватит болтать уже..делай...
17:25