Владимир Лукин: "Решения по российским паралимпийцам - незаконны"

Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин уверен, что решения, которые были приняты в отношении национальной команды РФ, являются незаконными.

Ранее стало известно, что паралимпийский комитет США получил еще 22 лицензии на Игры, которые принадлежали сборной России, отстраненной от Паралимпиады-2016.

- Мое мнение остается в силе - все решения, которые приняты в отношении российской команды, незаконны, - приводит "Р-Спорт" слова Лукина. - Они были, есть и будут незаконными. И мы это дело не оставим, вот и все.