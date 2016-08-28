17:21 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Владимир Лукин: "Решения по российским паралимпийцам - незаконны"

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Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин уверен, что решения, которые были приняты в отношении национальной команды РФ, являются незаконными.

Ранее стало известно, что паралимпийский комитет США получил еще 22 лицензии на Игры, которые принадлежали сборной России, отстраненной от Паралимпиады-2016.

- Мое мнение остается в силе - все решения, которые приняты в отношении российской команды, незаконны, - приводит "Р-Спорт" слова Лукина. - Они были, есть и будут незаконными. И мы это дело не оставим, вот и все.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/rio2016_paralympics/20160828/1052346374.html

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КОММЕНТАРИИ (3)
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samsam

Незаконны.... Остается в силе..... Это говорит человек который ничего не может решить и от чьего мнения ничего не зависит. Пустое сотрясение воздуха.

17:39

sdg3g

Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke

17:35

Трубадур

ну не оставь, Лукин..хватит болтать уже..делай...

17:25

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