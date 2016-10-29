У медалистки Паралимпиады в Сочи выявлен некроз скелетных мышц

Американка Эми Перди перед стартом сезона угодила в больницу с рабдомиолизом - острым некрозом скелетных мышц, сообщает insidethegames.biz. Она готовилась к сезону, но врачи обнаружили опухоль в ее руке. Сейчас она восстанавливается после лечения.

- Я готовилась к сезону и один раз на прошлой неделе сильно ударилась, - сказала Перди. - Все казалось несерьезным, я сделала серию подтягиваний, но затем заметила припухлость в руке. Я обратилась к врачам, и они подтвердили рабдомиолиз. Я прошла интенсивный курс терапии с помощью аппаратов.

Эми Перди выиграла бронзовую медаль в сноуборд-кроссе на Паралимпиаде в Сочи. Этой осенью она участвовала в открытии Паралимпиады в Рио.