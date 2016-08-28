Светлана Журова: "Паралимпийцам стоит бороться и подавать иски в суд по правам человека"

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка Светлана Журова считает, что Международный паралимпийский комитет (IPC) не рассчитывал на то, что российские спортсмены продолжат бороться за право выступить на Играх-2016. Сегодня стало известно, что российские квоты на Паралимпиаде распределены между иностранными атлетами.

– Сразу после отклонения иска Паралимпийского комитета России на участие сборной в Играх–2016 поступила рекомендация о перераспределении российских квот, чему я была очень удивлена, так как наши спортсмены продолжают бороться, подавая иски в гражданский суд и написав индивидуальные письма в МПК, – сказала Журова. – Такие рекомендации говорят лишь о том, что положительных решений принимать не собирались ни при каких обстоятельствах. Перераспределили лицензии, но что будет, если наши спортсмены выиграют? Отбирать квоты у тех, кому они достались после перераспределения? Тогда уже другие паралимпийцы в суд начнут подавать. К тому же ВАДА так и не предоставил никаких аргументов, доказывающих вину каждого. Конечно, стоит идти до конца и бороться, подавать иск в суд по правам человека.

Владимир Путин сказал, что для паралимпийцев будут проведены свои Игры в России, однако соревноваться между собой не так интересно. Но для ребят все равно это очень важно. Считаю, что на российских соревнованиях зрителям необходимо поддержать спортсменов. Ну а то, что приедут представители других стран… Я бы не тешила себя иллюзиями. Предполагаю, что, выиграв Паралимпиаду, найдется немного смелых, чтобы приехать выступать в Россию. Представляете, если они проиграют, это будет косвенно говорить о том, что они и в Рио-де-Жанейро не выиграли. (Любовь КОНЯЕВА)