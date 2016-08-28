18:28 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Роман Петушков: "Перераспределение квот российских паралимпийцев - беспредел"

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Шестикратный паралимпийский чемпион Роман Петушков считает, что сборная России должна продолжать тренировки, несмотря на начавшееся перераспределение путевок на Игры в Рио-де-Жанейро в пользу других команд.

Сегодня стало известно, что американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной национальной команды РФ.

- МПК начал перераспределение квот российских паралимпийцев? Это - беспредел, - сказал Петушков. - Мы благодарны президенту России за решение провести специальные соревнования для наших паралимпийцев. Я думаю, российские Игры будут не хуже, чем Паралимпиада в Рио. Спортсмены-инвалиды смогут "утереть нос" тем, кто с нами так поступил!

Сегодня сборная продолжает тренироваться, сдаваться никто не собирается! Бороться стоит всегда, слишком рано "опускать руки". Особенно тяжело сейчас тем, кто несколько раз принимал участие в Играх.  Я созванивался с нашими ребятами, они не падают духом, держатся. (Любовь КОНЯЕВА)

Сборная США: 22 места на Паралимпиаде за счет России 

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