Сборная США получила дополнительные 22 места на Паралимпиаде за счет России

Американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной сборной России, сообщает официальный сайт паралимпийского комитета США. Таким образом, заявка сборной США на Паралимпиаде составит 289 спортсменов, что является рекордом в истории страны.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.