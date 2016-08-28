15:00 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Сборная США получила дополнительные 22 места на Паралимпиаде за счет России

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Американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной сборной России, сообщает официальный сайт паралимпийского комитета США. Таким образом, заявка сборной США на Паралимпиаде составит 289 спортсменов, что является рекордом в истории страны.

Напомним, что МПК 7 августа принял решение отстранить сборную России от участия в Паралимпиаде-2016, а Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию российской стороны.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MVD1969

А смысл об этом писать. Все равно эта паралимпиада является недействительной.

15:22

Gamzat80

Крэйвену гореть в аду. Фамилия у него соответствующая. Ссыкло.

15:19

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