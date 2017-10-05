Определены премии паралимпийцам и атлетам России при выступлении в нейтральном статусе

Правительство России определило размер премий за медали российских паралимпийцев и легкоатлетов на время их выступления под нейтральным флагом, говорится в распоряжении, опубликованном на портале правовой информации.

За победу на чемпионатах мира спортсмены получат 224 тысячи рублей, за серебро – 112 тысяч, за бронзу – 67,2 тысячи. На чемпионатах Европы выплаты составят: 112 тысяч – за первое место, 56 тысяч – за второе, 33,6 тысячи – за третье.

Напомним, ранее МПК продлил отстранение ПКР, однако разрешил российским спортсменам участвовать в отборе на Олимпийские игры-2018 в качестве нейтральных спортсменов в горнолыжном спорте, биатлоне, сноуборде и лыжных гонках.