МПК отметил прогресс Паралимпийского комитета России, но пока не видит оснований для восстановления членства

Международный паралимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал первый отчет рабочей группы организации.

МПК отметил прогресс Паралимпийского комитета России по восстановлению членства, но пока не видит оснований для этого (восстановления членства ПКР в международной организации), так как ПКР пока не выполнил необходимые для восстановления критерии. Поэтому рабочая группа рекомендует не снимать отстранение.

В отчете подчеркивается, что ПКР и другие спортивные власти России не предоставили четкого ответа на обвинения, выдвинутые в докладах независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Рабочая группа МПК считает, что ПКР должен либо признать обвинения со стороны Макларена, либо опровергнуть их.

В частности, пока проблемы, которые привели к дисквалификации ПКР, не будут решены, не будет существенных изменений в культуре и российские паралимпийцы не смогут вернуться к соревнованиям под эгидой МПК, не представляя при этом угрозы для чистоты спорта.

В отчете также говорится, что рабочая группа МПК довольна рабочими отношениями и диалогом с ПКР, что организации работают над разработкой детальной "дорожной карты" для восстановления членства ПКР в МПК на основании опубликованных ранее критериев, и что рабочая группа надеется на плодотворное сотрудничество с ПКР по вопросу выполнения критериев и в обеспечении необходимых изменений в культуре российского спорта.