18:35 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК отметил прогресс Паралимпийского комитета России, но пока не видит оснований для восстановления членства

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Международный паралимпийский комитет на своем официальном сайте опубликовал первый отчет рабочей группы организации.

 
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МПК отметил прогресс Паралимпийского комитета России по восстановлению членства, но пока не видит оснований для этого (восстановления членства ПКР в международной организации), так как ПКР пока не выполнил необходимые для восстановления критерии. Поэтому рабочая группа рекомендует не снимать отстранение.

В отчете подчеркивается, что ПКР и другие спортивные власти России не предоставили четкого ответа на обвинения, выдвинутые в докладах независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена. Рабочая группа МПК считает, что ПКР должен либо признать обвинения со стороны Макларена, либо опровергнуть их.

В частности, пока проблемы, которые привели к дисквалификации ПКР, не будут решены, не будет существенных изменений в культуре и российские паралимпийцы не смогут вернуться к соревнованиям под эгидой МПК, не представляя при этом угрозы для чистоты спорта. 

В отчете также говорится, что рабочая группа МПК довольна рабочими отношениями и диалогом с ПКР, что организации работают над разработкой детальной "дорожной карты" для восстановления членства ПКР в МПК на основании опубликованных ранее критериев, и что рабочая группа надеется на плодотворное сотрудничество с ПКР по вопросу выполнения критериев и в обеспечении необходимых изменений в культуре российского спорта.

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