МПК и ПКР обсудили прогресс выполнения дорожной карты

В Бонне прошла встреча представителей Координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой МПК по вопросам восстановления членства в международном комитете, сообщает официальный сайт комитета.

Стороны обсудили прогресс выполнения дорожной карты по реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, а также для детализирования списка российских спортсменов для антидопингового тестирования и обсуждения механизмов обеспечения финансовых обязательств.

Отчет рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления ПКР будет рассматриваться и обсуждаться на заседании исполкома с 19 по 21 мая в Барселоне.

ПКР был исключен из МПК на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.