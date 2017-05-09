19:44 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

МПК и ПКР обсудили прогресс выполнения дорожной карты

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В Бонне прошла встреча представителей Координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой МПК по вопросам восстановления членства в международном комитете, сообщает официальный сайт комитета. 

Стороны обсудили прогресс выполнения дорожной карты по реализации критериев восстановления членства ПКР в МПК, а также для детализирования списка российских спортсменов для антидопингового тестирования и обсуждения механизмов обеспечения финансовых обязательств. 

Отчет рабочей группы МПК о ходе выполнения критериев восстановления ПКР будет рассматриваться и обсуждаться на заседании исполкома с 19 по 21 мая в Барселоне.

ПКР был исключен из МПК на основании отчета Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.

Дополнительная информация

https://paralymp.ru/press_center/news/official/v_shtab_kvartire_mpk_v_g_bonn_germaniya_sostoyalas_vstrecha_chlenov_koordinatsionnogo_komiteta_pkr_s/

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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