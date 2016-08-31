Михаил Терентьев: "Прецедент с отказом Исинбаевой повлиял на недопуск россиян до Паралимпиады"

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев выразил мнение, что на решение Федерального суда Швейцарии отклонить апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) повлиял прецедент с отказом Елене Исинбаевой и Сергею Шубенкову в допуске к Олимпиаде-2016. 7 августа глава Международного паралимпийского комитета (IPC) Филип Крэйвен объявил, что комитет принял решение об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады в Рио и лишении членства ПКР. Позже ПКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS), однако она была отклонена. Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.

– Решение Федерального суда Швейцарии было во многом ожидаемым, – приводит "Р-Спорт" слова Терентьева. – Ведь в арбитраже принимают процедурное решение, была нарушена та или иная юридическая процедура. И вердикт был связан, в частности, с существующим прецедентом, с отказом ранее в участии в Олимпийских играх российским легкоатлетам Елене Исинбаевой и Сергею Шубенкову. Потому что при принятии решения они идут по такому пути.