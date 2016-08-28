Михаил Терентьев: "Ответ на индивидуальные письма паралимпийцев в МПК поступит в понедельник"

Паралимпийский чемпион, член Совета спортсменов Международного паралимпийского комитета (МПК), председатель Всероссийского общества инвалидов Михаил Терентьев выразил мнение, что Международный паралимпийский комитет поторопился в перераспределении квот российских спортсменов.

Сегодня стало известно, что американская паралимпийская команда получила дополнительные 22 места на Играх-2016. Произошло это в результате перераспределения мест дисквалифицированной национальной команды РФ.

- Ситуация с паралимпийцами очень тяжелая, - начал Терентьев. - Международный паралимпийский комитет торопится перераспределять квоты, так как некоторые спортсмены написали индивидуальные письма в МПК и ответ на них должен придти только в понедельник.

Судя по такому действию, можно предполагать, что они готовят отрицательный ответ на допуск российских спортсменов-инвалидов в Рио. Но, это только предположение. Давайте все же дождемся понедельника. В письме МПК должен дать четкое руководство к дальнейшим действиям наших паралимпийцев. (Любовь КОНЯЕВА)