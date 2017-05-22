Россия пропустит Паралимпиаду-2018, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению

Глава МПК Филип Крэйвен на пресс-конференции по итогам заседания исполкома организации заявил, что спортсмены из России пропустят Паралимпиаду-2018 в Пхенчхане, если ПКР к сентябрю не выполнит критерии по восстановлению.

– В сентябре у нас будет еще одна встреча на исполкоме МПК с рабочей группой, и если критерии по восстановлению членства ПКР не будут выполнены к тому моменту, нам будет крайне сложно восстановить членство ПКР для участия сборной России в Паралимпийских играх-2018, – заявил Крэйвен.

Сегодня стало известно, что исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.

В августе 2016 года МПК принял единогласное решение отстранить россиян от Паралимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро и лишить ПКР членства в организации. Это не позволило российским паралимпийцам принять участие в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду-2018.