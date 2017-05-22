Виталий Смирнов: "Решение МПК продлить отстранение ПКР вызывает большое сожаление"

Глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов заявил, что решение исполкома Международного паралимпийского комитета продлить отстранение Паралимпийского комитета России вызывает большое сожаление и разочарование.

– Это известие вызывает большое сожаление и разочарование, потому что проделана огромная работа Паралимпийским комитетом России и Всемирным антидопинговым агентством, – приводит "Р-Спорт" слова Смирнова. – ВАДА само отмечает, что оно позитивно оценивает сотрудничество с Олимпийским комитетом России (ОКР) и Паралимпийским комитетом России.

Сегодня стало известно, что исполком МПК единогласно проголосовал за продление отстранения ПКР.