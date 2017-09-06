Иван Гончаров: "Отказался бы выступать под нейтральным флагом"

Российский паралимпиец Иван Гончаров. выступающий в лыжных гонках и биатлоне, считает, что опытным спортсменам не стоит ехать на Игры-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. По его мнению, Международный паралимпийский комитет (МПК) предложит спортсменам такие условия, что они не смогут их выполнить.

Сегодня МПК отказал Паралимпийскому комитету России (ПКР) в восстановлении членства, но при этом разрешил российским спортсменам участвовать в отборе к Паралимпиаде-2018 в статусе нейтральных атлетов в четырех видах спорта: в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.

- Все происходящее вызывает огромные сомнения, - сказал Гончаров. – МПК и другие международные структуры, те, кто будет организовывать Игры - все содействуют тому, чтобы как можно меньше спортсменов участвовали под белым флагом, а, скорее всего, чтобы не участвовали вообще. Понятно, что если человек, даже выступая под нейтральным флагом, займет призовое место, он оттеснит спортсменов из других стран. А это никому не на руку.

- Считаете, что есть такое настроение, чтобы россияне пропустили Паралимпиаду?

- Конечно, а для чего это все делается? Не просто так же...

- Если мы будем выступать под нейтральным флагом - какие от этого ощущения?

- Ребятам, которые впервые попадут на Паралимпиаду, сто процентов нужно ехать. Чтобы набраться опыта. Хотя, думаю, это будет больше негативный опыт, чем положительный. Потому что сто пудов будут и смотреть косо, и пальцем показывать, и не будут общаться или что-то еще - и это будет неприятно. Поэтому новичкам лучше такого избежать, наверное. А "стареньким" спортсменам, мне кажется, можно и вообще не ехать. У нас тренер спросил, кто собирается поехать, и многие говорят, что да, поедут и будут выступать под нейтральным флагом. Но я бы лично отказался от такой затеи.

- Обидно, что представителям только четырех зимних видов спорта разрешили участвовать в квалификации.

- Да. Но, мне кажется, в итоге придумают какие-нибудь критерии, что и под нейтральным флагом будет проблемно выступать. Либо могут сделать нейтралов вне зачета, чтобы наши спортсмены не занимали места. Это мне так кажется, не знаю, как будет - поживем увидим. Хочется надеяться на лучшее, мы всегда и тренируемся, и надеемся. Но, судя по тому, что происходит в последнее время... Я уже устал верить в хорошее, если честно. Постоянно нас кормят какими-то иллюзиями, что будут какие-то собрания и совещания по нашему поводу, и - ничего. Ждешь, надеешься, а в итоге разочарование посещает и душу, и тело.

- Как сейчас проходят тренировки?

- Я немножко отошел от "зимы", у меня сейчас более спокойная программа тренировок, стреляю. Зимой не планирую выступать в принципе, хочу на следующий год на лето подготовиться более-менее. Буду зимой кататься на лыжах, но выступать, наверное, не буду. А другие ребята работают в полном объеме, со сборов почти не вылезают. Так что если ребят допустят, то они подойдут в полной боевой готовности и всему миру мало не покажется. Это я могу сказать точно. (Елена СОБОЛЬ)