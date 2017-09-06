Филип Крэйвен - о недопуске российских паралимпийцев: "Ситуация значительно улучшилась со времен Рио-2016"

Президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филип Крэйвен на исполкоме организации отметил, что ситуация с российским спортом изменилась со времен Рио-2016. Сегодня МПК оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России, из-за которого наши спортсмены уже пропустили Игры-2016 в Рио.

– Если вы меня спросите, в чем разница между нынешней ситуацией и обстановкой перед Рио-2016, когда мы не допустили сборную России в полном составе – тогда был опубликован доклад Макларена, в котором говорилось о государственной системе допинга, – сказал Крэйвен. – Сейчас ситуация несколько изменилась, кроме того РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. - Прим. "СЭ") скоро будет восстановлено в своих правах. То есть можно говорить о значительном улучшении ситуации. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

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