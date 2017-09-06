Международный паралимпийский комитет продлил отстранение России

Международный паралимпийский комитет (МПК) оставил в силе отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР), из-за которого наши спортсмены уже пропустили Паралимпийские игры-2016 в Рио.

Это решение было принято на очередном исполкоме МПК в Абу-Даби. При этом члены исполкома разрешили выступать в нейтральном статусе на международных соревнованиях тем российским паралимпийцам, которые удовлетворяют критериям. Это значит, что наши спортсмены смогут квалифицироваться на Паралимпийские игры в Пхенчхане, но если отстранение так и не будет снято, будут выступать там только под нейтральным флагом. (Наталья МАРЬЯНЧИК)

- Если вы меня спросите, в чем разница между нынешней ситуацией и обстановкой перед Рио-2016, когда мы не допустили сборную России в полном составе, - сказал президент МПК Филип Крэйвен. - Тогда был опубликован доклад Макларена, в котором говорилось о государственной системе допинга. Сейчас ситуация несколько изменилась, кроме того РУСАДА (Российское антидопинговое агентство. - Прим. "СЭ") скоро будет восстановлено в своих правах. То есть можно говорить о значительном улучшении ситуации.