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15:51 | ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Павел Колобков: "Были готовы к отрицательному решению МПК о членстве ПКР"


Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российская сторона была готова к отрицательному решению МПК по вопросу восстановления членства ПКР в организации. Он добавил, что министерство спорта и ПКР выработают общую позицию.

Сегодня МПК оставил в силе отстранение ПКР, из-за которого наши спортсмены уже пропустили Паралимпийские игры-2016 в Рио.

– Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию.

Международный олимпийский комитет продлил отстранение России

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/paralympic/20170906/1125344265.html

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