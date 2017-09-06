Павел Колобков: "Были готовы к отрицательному решению МПК о членстве ПКР"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что российская сторона была готова к отрицательному решению МПК по вопросу восстановления членства ПКР в организации. Он добавил, что министерство спорта и ПКР выработают общую позицию.

Сегодня МПК оставил в силе отстранение ПКР, из-за которого наши спортсмены уже пропустили Паралимпийские игры-2016 в Рио.

– Мы рассматриваем сейчас это решение. Мы были готовы в том числе и к такому сценарию, – приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. – В ближайшее время совместно с ПКР проанализируем эту информацию и выработаем общую позицию.

Международный олимпийский комитет продлил отстранение России