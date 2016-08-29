Андрей Рябинский: "Решение об отстранении российских паралимпийцев долго не устоит"

Глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, который взял на себя расходы по судебному процессу между Паралимпийским комитетом России (ПКР) и Международным паралимпийским комитетом (IPC), уверен, что решение об отстранении россиян от участия в международных турнирах долго не устоит.

Ранее ПКР подал апелляцию в Федеральный суд Швейцарии на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отклонении (ПКР) на решение IPC об отстранении россиян от Паралимпийских игр-2016 и лишении ПКР членства в организации.

- По паралимпийцам: сейчас наша команда отстранена от всех соревнований, - написал Рябинский на своей странице в твиттере. - Но впереди суды, и, думаю, это решение не устоит долго.