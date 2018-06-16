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Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне в Германии

Участники международных соревнований Strong Europe Tank Challenge. Фото AFP
Участники международных соревнований Strong Europe Tank Challenge. Фото AFP

Украинские танкисты заняли последнее место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в немецком Графенвере. Военнослужащий 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев считает, что причиной неудачного выступления стало незнание натовской специфики, тактические просчеты и языковой барьер.

Кроме того, он посетовал на техническое состояние украинских танков Т-84 "Оплот", которые военные получили вместо старых Т-64.

- Мы поехали на четырех Т-84. Во время "операции в наступлении" выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики, - цитирует Багаева издание "Новинарня". - система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась. После каждого выстрела пушка танка была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 километра?

Международные соревнования Strong Europe Tank Challenge с 2016 года организуются Бундесвером и американской армией. Украинские танкисты заняли последнее место с результатом 950 баллов, на первом оказались немцы с 1450 баллами.

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Материалы других СМИ