Украинский военный рассказал о провале на танковом биатлоне в Германии

Украинские танкисты заняли последнее место на международных соревнованиях Strong Europe Tank Challenge в немецком Графенвере. Военнослужащий 14-й волынской механизированной бригады ВСУ капитан Роман Багаев считает, что причиной неудачного выступления стало незнание натовской специфики, тактические просчеты и языковой барьер.

Кроме того, он посетовал на техническое состояние украинских танков Т-84 "Оплот", которые военные получили вместо старых Т-64.

- Мы поехали на четырех Т-84. Во время "операции в наступлении" выстрелил только один танк. На остальных трех снаряд или не до конца загрузился в пушку, или не сработали датчики, - цитирует Багаева издание "Новинарня". - система показала, что танк не до конца зарядился, поэтому пушка с гидростопора не снялась. После каждого выстрела пушка танка была подвижная: пульт управления не трогаешь, а она трясется. Как с этим попадать на 1,5 километра?

Международные соревнования Strong Europe Tank Challenge с 2016 года организуются Бундесвером и американской армией. Украинские танкисты заняли последнее место с результатом 950 баллов, на первом оказались немцы с 1450 баллами.